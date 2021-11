Chay é um dos trunfos do Botafogo na briga pelo topo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 06/11/2021 11:15

Rio - O atacante Chay pode retornar ao Botafogo em breve. O jogador reapareceu no gramado do Nilton Santos e está treinando com bola, mas ainda não se juntou ao elenco alvinegro, na última sexta-feira. O atleta sofreu uma lesão no tornozelo durante o confronto contra o Goiás, na última terça.

Na ocasião, Chay sofreu uma lesão parcial nos ligamentos do tornozelo direito. O Glorioso não deu o prazo de retorno, mas a tendência é de que não tenha sido grave para o atleta. Com a ausência do atacante, que é um dos destaques do Botafogo, o técnico Enderson Moreira utilizou Luiz Henrique para iniciar a partida contra o Confiança.

Neste domingo (7), o Botafogo enfrenta o Vasco, em São Januário, às 16h, pela 34ª rodada do Brasileirão Série B. Na tabela da competição, o Glorioso ocupa a segunda colocação e soma 59 pontos.