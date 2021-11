Rafael Navarro não ficará no Botafogo em 2022 - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 05/11/2021 20:51 | Atualizado 05/11/2021 20:53

Rio - Artilheiro do Botafogo na Série B e um dos principais responsáveis pela arrancada rumo ao acesso, Rafael Navarro pode sair do Alvinegro com uma estatística nada agradável: nenhum gol marcado contra os rivais cariocas. De malas prontas para deixar o clube quando o contrato se encerrar, no fim do ano, o atacante não balançou as redes nenhuma vez sequer em clássicos, e a partida contra o Vasco, neste domingo (7), às 16h, em São Januário, pode ser sua última chance de quebrar essa escrita.

Desde que foi promovido aos profissionais, no ano passado, o atacante de 21 anos marcou 15 gols em 58 jogos disputados, nenhum diante de Fluminense, Vasco ou Flamengo. A imensa maioria foi na Série B deste ano, '12, além de dois no Primeira Divisão do ano passado e um no Campeonato Carioca.

Ao todo, Rafael Navarro disputou oito clássicos com a camisa do Glorioso e, apesar de ter passado em branco, o retrospecto não é ruim: quatro vitórias, duas derrotas e dois empates. Após um dos triunfos, no entanto, acabou perdendo a final da Taça Rio para o Vasco na disputa de pênaltis.

Xodó da torcida na reta final da temporada, Navarro dificilmente permanecerá no clube no ano que vem. O vínculo atua termina em dezembro e ele tem propostas de clubes do Brasil e do exterior. Após os jogos no Nilton Santos, os alvinegros têm gritado "fica, Navarro", mas o pedido não deve ser atentido.