Enderson Moreira - Vitor Silva/ Botafogo

Publicado 08/11/2021 12:00

Rio - Faltando apenas quatro rodadas para o fim da Série B, o Botafogo finalmente assumiu a liderança da competição. O acesso está bem perto do clube de General Severiano. De acordo com informações do portal "Infobola", o Glorioso tem 99% de chances de voltar para a elite do futebol brasileiro.

O clube carioca pode garantir o acesso até mesmo na próxima rodada. Para isso, precisa vencer a Ponte Preta e torcer por tropeços de CSA, CRB e Goiás contra seus futuros adversários na competição.

Assim com o Botafogo, o vice-líder Coritiba também tem 99%. A diferença do clube carioca na liderança é de um ponto. Em terceiro lugar, o Avaí aparece com 77% e também tem boas chances matemáticas de conquistar o acesso para a Série A.

A briga pela quarta vaga está bastante intensa. Atualmente, o Goiás estaria se classificando. O Esmeraldino tem 43%. Logo atrás, o CSA aparece com 40%. CRB, com 21%, e Guarani, com 20%, também têm boas possibilidades. O Náutico, com 1%, tem remotas chances de acesso.