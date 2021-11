Kanu relembra momento difícil no Botafogo: 'Chegava e saia chorando do clube' - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 07/11/2021 11:42

Rio - O zagueiro Kanu, de 24 anos, cria da categoria de base do Glorioso, completou na última quarta-feira, 100 jogos pelo Alvinegro. Além disso, o jogador é líder e titular da equipe de Enderson Moreira. Por outro lado, viveu um momento complicado no clube carioca, em 2019, quando foi emprestado para a Cabofriense.

"Fui emprestado, voltei. Não ia ser aproveitado. Todo dia trabalhava, me dedicava, chegava cedo, e as coisas não aconteciam. Ficava triste, chegava ao clube chorando, saía chorando, chorava com a minha mãe, chorava com meu pai, até brincava que ia ser de outra profissão. Confesso pra você que chegou um momento que eu achava que não ia dar", disse o zagueiro Kanu, ao TNT Sports.



Com boas atuações, o zagueiro chamou a atenção do São Paulo e do futebol mexicano, mas continuou na equipe do Botafogo e pode conquistar o acesso à elite do futebol brasileiro.

"A gente teve um rebaixamento que foi trágico da forma que foi, eu estava presente, me doía, não conseguia levantar a cabeça, meus amigos fraquejando e eu não conseguindo ajudar, acho que foi um dos piores sentimentos que eu tive na vida, e não podia fazer nada, eu dormia e acordava todas as noites com esse peso".