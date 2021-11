Rafael Navarro fez seu primeiro gol em clássico pelo Botafogo - Vitor_Silva/Botafogo

Rafael Navarro fez seu primeiro gol em clássico pelo BotafogoVitor_Silva/Botafogo

Publicado 07/11/2021 18:35

Autor de um dos gols do Botafogo na vitória por 4 a 0 sobre o Vasco, em São Januário, Rafael Navarro voltou a ouvir o que já se tornou tradição após os jogos com torcida nesta Série B: Os gritos de "Fica Navarro". Entretanto, apesar da emoção com o apoio dos alvinegros, o atacante, que tem contrato até o fim do ano apenas, já fala em tom de despedida.

"Emoção muito grande ver a torcida cantando meu nome. Estou muito feliz com esse momento que estamos vivendo, essa vitória foi para eles. O futuro eu deixo mais para frente, estou focado em ser campeão pelo Botafogo. O Botafogo me deu oportunidade de mostrar meu trabalho e sou eternamente grato, vou levar o Botafogo sempre na minha vida, é a minha casa. Amo muito o clube e essa torcida maravilhosa", disse Navarro na saída do campo, à TV Globo.



Com quatro rodadas até o fim da Série B, o atacante, que marcou pela primeira vez num clássico, terá mais alguns jogos até se despedir da torcida. Com propostas de outros clubes, inclusive do exterior, Navarro não deve renovar o contrato com o Botafogo.