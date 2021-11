Botafogo domina seleção da rodada da Série B

Alvinegro bateu o Vasco por 4 a 0, em São Januário - ANDRÉ FABIANO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO

Rio - Líder isolado da Série B e em lua de mel com a torcida após a goleada por 4 a 0 sobre o Vasco, em São Januário, o Botafogo dominou a seleção da 34ª rodada, escolhida por voto popular em enquetes no Twitter. A escalação divulgada pelo perfil oficial da competição conta com seis jogadores do Glorioso, Diego Loureiro, Kanu, Carlinhos, Luís Oyama, Marco Antônio e Rafael Navarro, além do técnico Enderson Moreira.

SELEFOGO ou SELEZEIRO?



As vagas restantes na seleção foram quase todas ocupadas pelo Cruzeiro, que afastou as chances de rebaixamento ao vencer por 1 a 0 o Londrina. A lista contou com quatro jogadores da Raposa: Rômulo, Eduardo Brock, Giovanni e Thiago. O único "intruso" foi Rhaldney, volante do Náutico, que bateu por 2 a 1 o Coritiba.

O Botafogo volta a campo na próxima quinta-feira (11), contra a Ponte Preta, às 19h, no Moisés Lucarelli, com chances de garantir o acesso matematicamente em caso de vitória, a depender de outros resultados da rodada. Além disso, o Alvinegro tenta se distanciar do Coritiba, segundo colocado, que está a um ponto distância.