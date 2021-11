Enderson Moreira está perto de festejar o acesso à Série A - Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo pode atuar em um estádio inédito na temporada 2021. O Alvinegro tem negociações com o Brasil de Pelotas para levar a partida da 37ª rodada da Série B do Brasileirão, ainda sem data divulgada, para o Estádio Mané Garrincha, em Brasília.



O motivo para a possível mudança partiu da equipe gaúcha. O clube alegou que o Estádio Bento Freitas está passando por obras e, tendo apenas duas partes das arquibancadas disponíveis, não teria a estrutura suficiente para receber as duas torcidas da forma adequada.



Desta forma, as equipes conversam e o Botafogo também vê com bons olhos a possível mudança para Brasília, visto que pode contemplar os torcedores que moram naquela região.



A diretoria da equipe gaúcha já protocolou o documento que solicita a mudança de local, tendo a anuência do Botafogo. A CBF ainda não deu a resposta e analisa a possibilidade.