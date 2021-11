Rafael Navarro fez seu primeiro gol em clássico pelo Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 08/11/2021 19:04 | Atualizado 08/11/2021 19:07

Rio - Após marcar seu primeiro gol em clássicos com a camisa do Botafogo, Rafael Navarro quer uma conquista muito maior: ser artilheiro da Série B. Faltam apenas quatro rodadas e a diferença para Edu, do Brusque, maior goleador da competição, é de três gols. O desafio não é nada fácil, mas o atacante não jogou a toalha e, em entrevista ao programa 'Tá na Área', do Sportv, garantiu que vai correr atrás do prêmio.

← Ainda dá tempo, penso na artilharia, sim! Faltam quatro joguinhos, três gols para chegar e quatro para passar. Nada melhor do que uma artilharia para coroar a temporada, ficaria muito feliz — disse Navarro.

Ao lado de Chay, o camisa 99 tem sido um dos principais nomes do Alvinegro na arrancada rumo ao acesso e possível título da Série B. O centroavante já marcou 13 gols na competição, menos apenas que Léo Gamalho (15), do Coritiba, e Edu (16). Ou seja, além de fazer a sua parte, Navarro precisa secar os concorrentes.

A artilharia pode servir para fechar com chave de ouro a passagem do atacante pelo Glorioso. Ele ainda não fala sobre o assunto, mas é pouco provável que permaneça no clube em 2022. Seu contrato termina no mês que vem e, com boas propostas na mesa, o destino do jogador parece ser distante de General Severiano.

— Já respondi muito a essa pergunta. Estou mais focado aqui dentro de campo, em ajudar o Botafogo a ser campeão. Mais para frente a gente vê essas coisas — despistou o artilheiro.