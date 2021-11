Oyama. Botafogo X Nautico pelo Campeonato Brasileiro Serie B no Estadio Nilton Santos. 18 de Setembro de 2021, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. .Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra.. - Vitor_Silva

Publicado 08/11/2021 19:53 | Atualizado 08/11/2021 19:55

Rio - Nesta segunda-feira, o Botafogo publicou um vídeo do volante Oyama chorando ao falar em ligação com sua família, ainda em São Januário, após a grande vitória da equipe no clássico.



Luís Oyama teve uma grande atuação na goleada do Botafogo. O volante deu assistência, participou da jogada do primeiro gol e trocou passes importantes para a vitória da equipe. Além disso, foi eleito o ‘craque do jogo’ da transmissão da Rede Globo.

Antes do jogo com o Vasco, Oyama entrou na segunda etapa e também teve um papel fundamental na vitória do Botafogo sobre o Confiança, dando início a jogada do gol. O volante foi titular no clássico devido ao desfalque de Barreto, meia que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo.