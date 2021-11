Marco Antônio foi um dos destaques do Botafogo na última rodada - Vitor_Silva/Botafogo

Marco Antônio foi um dos destaques do Botafogo na última rodadaVitor_Silva/Botafogo

Publicado 09/11/2021 12:04

Rio - Um dos grandes nomes do Botafogo nesta Série B, o meia Marco Antônio anotou dois gols na goleada por 4 a 0 sobre o Vasco, no último domingo, em São Januário. O jogador, que é uma espécie de 12ª peça do técnico Enderson Moreira, ocupou o lugar de Chay, que se recupera de uma lesão no tornozelo.

Após a vitória sobre o rival, Marco Antônio celebrou o resultado e o momento vivido com a camisa alvinegra.

"Estou vivendo momentos de muitas alegrias com essa camisa do Fogão, é sempre uma honra estar podendo ajudar a equipe de alguma forma e fazer parte desta reconstrução. Agradeço a Deus por tudo que estou vivendo hoje na minha vida, agradecer também meus companheiros que estão se dedicando e lutando a cada jogo, para levar o Botafogo de volta a primeira divisão", disse o jogador do Botafogo.

Ainda com cautela sobre o fim da temporada, o meia evitou falar de acesso já garantido. Em seu perfil do Instagram, disse acreditar que a classificação para a Série A do Brasileirão está bem adiantada.

"Sei que ainda não conseguimos o objetivo, mas falta pouco e vamos chegar lá! Essa era uma partida muito importante, como todas são. Um clássico de muita história, e poder fazer 2 gols é muito gratificante na minha vida, esse dia irá ficar marcado. Vamos Botafogo, falta pouco… É O GLORIOOOOOOOOOOSO", concluiu.