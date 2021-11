Kanu - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 10/11/2021

Rio - O São Paulo ainda busca se manter na Série A e também sonha com uma difícil, mas possível classificação para a Libertadores. Porém, apesar disso, o Tricolor já pensa em 2022 e tem interesse em dois jogadores do Botafogo para fortalecer o elenco para a próxima temporada.

De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o clube do Morumbi deseja a contratação dos zagueiros Kanu e Marcelo Benevenuto, que pertence ao clube carioca, mas está emprestado ao Fortaleza, que faz grande campanha na Série A.

O interesse em Kanu não é novo. No início do ano, o São Paulo fez uma oferta de R$ 3,5 milhões por 50% dos direitos econômicos do zagueiro, mas o Botafogo pediu que a dívida por Henrique Almeida fosse equacionada na transação, o que acabou impedindo a negociação.



Benevenuto teria sido uma indicação do técnico Rogério Ceni. O Fortaleza não deve ter condições financeiras de realizar uma oferta de compra para o Botafogo. O Tricolor estuda fazer uma oferta. O zagueiro tem contrato com o Glorioso até 2023.