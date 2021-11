Bruninho foi hostilizado por pedir camisa de jogador do Palmeiras - Reprodução

Publicado 10/11/2021 16:17

Rio - O Botafogo irá presentear com uma camisa oficial o jovem torcedor santista Bruninho, de 9 anos, que foi cruelmente hostilizado nas redes sociais após pedir a camisa do goleiro Jailson, do Palmeiras, no clássico do último domingo na Vila Belmiro, vencido pelo Verdão.

Por causa da confusão após receber a camisa de Jailson, Bruninho gravou um vídeo pedindo desculpas aos torcedores do Santos, o que gerou diversas mensagens de apoio e carinho de muitos clubes, jogadores e personagens do futebol. Pelé, Neymar e Tite foram alguns dos nomes que se pronunciaram no perfil do jovem.

O movimento também fez com que muitos clubes, apoiando o pedido de Bruninho ao goleiro do Palmeiras, enviassem camisas oficiais autografadas para a coleção do garoto. Nesta quarta-feira (10), foi a vez do Botafogo presentear o jovem santista com seu manto da temporada de 2021.

Em vídeo, o goleiro Diego Loureiro mostrou apoio ao torcedor do Santos e afirmou que o menino pode sim ter camisas de outros clubes.

"Sei que você é santista e vai continuar sendo santista e sei que você independente disso gosta de colecionar camisas, o que é muito legal. Não ligue para o que as pessoas falam, você pode ter sim outras camisas. Espero que você curta bastante esse presente."