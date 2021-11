Chay tem se firmado como a principal peça ofensiva do Botafogo na Série B - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 10/11/2021 14:15 | Atualizado 10/11/2021 14:16

Rio - O meia-atacante Chay segue fora do Botafogo para o duelo contra a Ponte Preta, nesta quinta-feira, às 19h, em Campinas, em jogo válido pela 35ª rodada do Brasileirão Série B. A informação é do "Lance".

Um dos destaques do Alvinegro na competição, o camisa 14 segue evoluindo no processo de recuperação da lesão no tornozelo direito sofrida no empate contra o Goiás, em Goiânia. Chay ainda não treinou com o grupo no período necessário para voltar à forma física considerada ideal.

Com isso, o Botafogo mantém cautela no retorno do meio-campo para seguir aprimorando sua parte física. Na próxima segunda-feira (15), a equipe de Enderson Moreira receberá o Operário no Estádio Nilton Santos e com promessa de casa cheia.

O Botafogo lidera a Série B com 62 pontos e pode confirmar o acesso à elite do Brasileirão nos próximos dias.