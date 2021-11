Marco Antônio é um dos artilheiros do Botafogo na Série B, com oito gols - Vitor_Silva/Botafogo

Publicado 10/11/2021 18:32

Rio - Falta muito pouco para os alvinegros soltarem o grito de comemoração e de alívio pela volta à elite do futebol brasileiro, e ele pode acontecer já nesta quinta-feira (11), quando o Botafogo enfrenta a Ponte Preta, às 19h, no Moisés Lucarelli. O time precisa torcer por uma combinação de resultados nesta quarta (10) e vencer a Macaca para ser o primeiro a confirmar ao acesso.

Quando entrar em campo, os comandados de Enderson Moreira já saberão se tem ou não chances de subir nesta rodada. Isso porque Goiás e CRB, equipes que podem impedir a festa antecipada, entram em campo ainda nesta quarta, às 21h30. Em caso de triunfo sobre a Ponte Preta, basta que os dois concorrentes não vençam para o acesso ser confirmado.

Embora ajude o Glorioso a subir, a tarefa de secar o Esmeraldino não é tão simples assim, já que o adversário é o Coritiba, principal ameaça ao título alvinegro. Por isso, o empate estará de bom tamanho. O CRB, por sua vez, enfrenta o Brusque, que luta contra o rebaixamento.

Líder com 62 pontos, o Botafogo tem chance de faturar título até com duas rodadas de antecedência, a depender dos seus resultados e de tropeços do Coxa, que tem um ponto a menos. Neste momento, o Alvinegro depende apenas de si para levantar o caneco.