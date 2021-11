10º lugar - Botafogo: R$ 74 milhões de receitas com direitos de TV - Vitor_Silva

Publicado 10/11/2021

O Botafogo está com o acesso muito bem encaminhado e é o atual líder da Série B. Com apenas quatro rodadas do fim da temporada, Pedro Castro comentou que pensa em conquistar um título com a camisa alvinegra e disse que tem vontade de continuar no clube por mais tempo. O meia está emprestado e tem contrato com o Glorioso até o fim de 2021.



"Para mim é uma honra vestir essa camisa. Eu que sou de uma cidade do estado do Rio de Janeiro, que é Volta Redonda, quando recebi o convite para vestir essa camisa não pensei duas vezes, estar jogando perto da minha família, de poder conhecer essa torcida que é muito tradicional e que tem muita história. Eu me sinto muito bem vestindo essa camisa, fui bem recebido por todos, tanto torcida, quanto pessoal do clube. E espero entrar para história do clube com esse acesso e continuar aqui por muito tempo", declarou.



"Claro que subir é muito importante, mas subir com título é pra entrar para história do clube. Acredito que hoje a gente pensa em título sim, até porque faltam poucas rodadas e a gente conseguiu assumir a liderança. Por isso que precisamos nos manter focados para poder conquistar esse título que vai ser muito importante para a história do Botafogo, e claro, para nós jogadores também, conquistar um título com essa camisa tradicional vai ser muito importante para a carreira de todos. E claro, se vier, ficarei muito feliz de poder levantar essa taça, espero que possa ser aqui dentro do nosso estádio junto com a nossa torcida, porque, assim, ia ser o melhor dos meus sonhos."

Na próxima rodada da Série B, a depender de resultados, o Botafogo pode confirmar o acesso à elite do futebol nacional. A equipe vai a Campinas para enfrentar a Ponte Preta nesta quinta-feira. Pedro Castro também projetou o confronto fora de casa.



"Eu já tive oportunidade de tentar enfrentar a Ponte Preta lá outras vezes e sempre foram jogos bastante complicados. Mas eu acho que nosso grupo está preparado para o que der e vier, já mostramos isso na temporada, que não foi um caminho fácil. Hoje somos líderes e acredito que isso foi a força do grupo e do trabalho que foi planejado."



"Se falar pra você que não bate a ansiedade nesse momento, eu vou estar mentindo. Acredito que não só em mim, mas em todos tem um pouquinho de ansiedade para poder garantir 100% do nosso acesso. Sabemos que está bem próximo, mas temos que continuar focados. Já tive dois acessos à Série A, sei que nesta reta final dá aquela ansiedade que é normal, mas nosso grupo está focado para que a gente possa terminar bem a temporada e fazer bons jogos."