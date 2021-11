Presidente do Botafogo, Durcesio Mello - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 11/11/2021 09:30

Rio - O Botafogo está bem perto de confirmar o seu retorno para a Série A. Após sofrer na temporada passada, o Glorioso deseja recuperar o seu prestígio e já tem projeções futuras de sucesso na Libertadores. De acordo com informações do portal "UOL", o plano de recuperação do clube passa por chega até a semifinal da competição em 2025.

O clube carioca apresentou à Justiça no início do mês um plano para pagamento de suas dívidas cíveis e trabalhista. O objetivo é o pagamento de uma dívida de R$ 422 milhões em processos na Justiça. O Alvinegro pediu à Justiça a adesão ao Regime Centralizado de Execuções para reunir todas as cobranças judiciais de seus credores. A decisão é baseada na Lei da SAF (clube-empresa). O Botafogo tem um plano aprovado pelo Conselho Deliberativo neste sentido.



Para avançar no seu projeto, o clube carioca precisa provar à Justiça sua capacidade de quitar a dívida em execução em até 10 anos. E pelo menos 60% do valor, algo em torno de R$ 106 milhões, tem que ser quitado em até seis anos.

O Botafogo projetou suas expectativas de receitas dos próximos três anos. O clube carioca acredita que irá ganhar apenas R$ 6,7 milhões nos dois últimos meses de 2021. Para o próximo ano, já na Série A, Alvinegro estima ganhar R$ 182,9 milhões. O clube prevê uma expansão de receita para R$ 252 milhões em 2023. E manter um patamar similar em 2024.



A partir desse desenvolvimento financeiro, o Botafogo descreveu suas expectativas de resultados esportivos por dez anos. No Brasileiro, o Alvinegro prevê ficar em 14º no ano que vem. A partir de 2023, o clube projeta ficar entre 4º e 11º lugares, quase sempre na primeira metade da tabela. Na Copa do Brasil, Glorioso tem como foco atingir as oitavas de final na maior parte dos anos. A meta mais ousada é na Libertadores: o Botafogo estima estar na semifinal em 2025. .