Botafogo empatou em 0 a 0 com a Ponte Preta - Vitor Silva/Botafogo

Botafogo empatou em 0 a 0 com a Ponte PretaVitor Silva/Botafogo

Publicado 11/11/2021 20:56

Rio - Que o Botafogo vai subir todo mundo já sabe, a questão agora é quando. A vitória não veio, mas o empate em 0 a 0 com a Ponte Preta, nesta quinta-feira (11), no Moisés Lucarelli, foi suficiente para o Glorioso depender apenas de si para decretar oficialmente o acesso na próxima segunda, diante do Operário, no Niltão. Na liderança, a folga é aumentou para dois pontos.

A conta para garantir o acesso com duas rodadas de antecedência e diante de milhares de alvinegros é muito simples: basta vencer o Operário. Em caso de derrota ou empate, terá que torcer por tropeços de CSA, Guarani e CRB. Já o título vai ficar para depois. Com dois pontos de vantagem para o Coritiba, o time pode ser campeão na penúltima rodada se vencer os dois próximos jogos e o Coritiba falhar pelo menos uma vez.

Com uma equipe desesperada para escapar do rebaixamento e outra sedenta pelo título, o jogo foi muito movimentado e brigado desde o início, apesar das escassas chances de gol. A melhor chance do primeiro tempo foi logo aos cinco minutos, quando o zagueiro aproveitou rebatida para encher o pé e exigir grande defesa do goleiro Ivan. Aos 18, Rafael Navarro chegou a balançar a rede, de cabeça, mas o bandeira marcou impedimento na origem do lance.

A intensidade continuou alta na etapa final, mas também sem gols. Quem esteve mais perto de marcar foi novamente o Botafogo. Primeiro, Ronald recebeu de Diego Gonçalves, teve tempo de dominar e finalizar rente à trave. Aos 34, foi a vez de Carlinhos acertar o travessão em cobrança de falta. Insistente, o 0 a 0 permaneceu no placar.