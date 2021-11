Botafogo é o líder da Série B e deve confirmar o acesso à elite em breve - Cléber Mendes

Publicado 11/11/2021 12:59

Rio - O Botafogo está perto de encaminhar a renovação do lateral-esquerdo Hugo, cria das categorias de base do clube. O jovem, que tem contrato até o fim desta temporada, já acertou as novas bases salarias e deve assinar nos próximos dias o novo vínculo, que irá até o final de 2024. A informação é do site "GE".

Aos 20 anos, Hugo viu a temporada de 2021 como um grande marco nas primeiras experiências como profissional. O jogador, no entanto, só não foi mais utilizado ao longo da Série B por conta de uma fratura na clavícula, que o afastou dos gramados por dois meses.

Com 10 jogos na competição, o jovem tem a confiança do técnico Enderson Moreira na reta final e vem dividindo com Carlinhos a lateral esquerda do Botafogo.

Com o acesso à Série A perto da confirmação, o departamento de futebol do clube já começa a planejar a montagem do elenco para 2022. Além de Chay, comprado junto à Portuguesa-RJ, Daniel Borges tem tratativas avançadas para ficar no Glorioso, que deseja comprar o passe do lateral-direito que pertence ao Mirassol.

Com elenco montado exclusivamente para a Série B, 23 atletas possuem contrato apenas até o fim desta temporada. Dentre eles, 13 empréstimos e outros jogadores emprestados ou que perderam espaço ao longo da temporada.