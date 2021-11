Diego Gonçalves, atacante do Botafogo - Vitor_Silva/Botafogo

Publicado 11/11/2021 15:06

Rio - Uma das últimas contratações do Botafogo para a Série B, o atacante Diego Gonçalves tem sido importante na reta final da temporada. O extremo, que pertence ao Mirassol-SP, marcou nas vitórias sobre Confiança e Vasco.

Retornando após lesão que o afastou do início do returno, o camisa 11 celebrou a boa fase vivida pelo Botafogo e exaltou a temporada de 2021.

"Isso é fruto de muito trabalho. Sempre fui focado nos treinamentos e nos meus objetivos. Fui muito bem acolhido aqui no Botafogo. É um grupo ótimo, de grandes jogadores, e devo essa boa fase aos meus companheiros e também a toda a atual comissão técnica, como a do Chamusca. Estou muito feliz com meu desempenho, e espero ser coroado com a confirmação do acesso do Botafogo e, também, com o título da Série B", disse o atacante, em entrevista ao site "Jogada10", completando em seguida:

"Vivo um momento especial. Essa temporada está sendo bastante realizadora. Fiz um bom Paulista pelo Mirassol, cheguei ao Botafogo com essa missão importante de conduzir o clube novamente à elite. Estamos perto disso e, concretizando, certamente será um ano que levarei com muito carinho."

Diego Gonçalves também explicou a arrancada da equipe após a chegada do técnico Enderson Moreira, claro, sem deixar de exaltar o ex-técnico Marcelo Chamusca, que comandou o Alvinegro no início da temporada.

"É um conjunto de fatores. O Enderson faz um trabalho fantástico desde que chegou. A filosofia de trabalho dele com nosso grupo deu liga de cara, conseguimos arrancar num momento de instabilidade. Mas o trabalho do Chamusca também foi muito bom. O Enderson já pegou um grupo preparado, pronto. Muito disso por causa do período do Chamusca. Infelizmente, no início, não conseguimos uma estabilidade e e a diretoria optou por interromper. Mas são coisas do futebol. Acho que todos têm sua parcela nessa campanha", completou.