Hugo, lateral-esquerdo do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 12/11/2021 21:35

Rio - O Botafogo acertou nesta sexta-feira a renovação com o lateral-esquerdo Hugo, uma das principais promessas do clube, e colocou uma multa rescisória de 60 milhões de dólares (cerca de R$ 327 milhões) para se precaver contra o assédio de equipes do exterior. De acordo com o portal 'ge', o novo contrato será válido até o fim de 2024.

Entre idas e vindas da base para o profissional, o lateral de 20 anos começou a ganhar mais oportunidades sob comando de Enderson Moreira. Atualmente, ele alterna entre titularidade e banco de reservas, e as boas atuações na arrancada do Alvinegro para o acesso agradaram a torcida. Ele participou de 11 jogos na temporada, oito como titular, e deu uma assistência. A sequência ainda foi atrapalhada por uma fratura na clavícula em agosto.



Para a posição de Hugo, o Botafogo tem as opções de Carlinhos, que reveza na titularidade, e Jonathan Silva, revelado no clube e repatriado neste ano, mas que tem perdido espaço.