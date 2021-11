Zagueiro Gilvan não dá mole para o atacante Rodrigão, da Ponte - ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 12/11/2021 09:31

Campinas - Nesta quinta-feira, no Estádio Moisés Lucarelli, o Botafogo empatou com a Ponte Preta pelo placar de 0 a 0 e chegou ao terceiro jogo consecutivo sem sofrer gols. Nas últimas sete rodadas, a defesa alvinegra só foi vazada no duelo contra o Goiás, que terminou empatado em 1 a 1.

Após o empate em Campinas, pela 35ª rodada da Série B, em entrevista coletiva, o técnico Enderson Moreira aproveitou para elogiar o sistema defensivo e exaltar o zagueiro Gilvan, que substituiu o capitão argentino Joel Carli, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O defensor não atuava há seis rodadas.

"Nosso sistema defensivo temos que enaltecer muito, desde a minha chegada sofremos 10 gols em 23 jogos, ficamos muitos jogos sem sofrer gols. Temos hoje o melhor ataque, uma defesa consistente, isso é fundamental. Temos que enaltecer os atacantes, os extremos, que nos ajudam muito no sistema defensivo, contribuem de uma maneira ímpar para ter essa estabilidade", disse Enderson, completando em seguida:

"É importante enaltecer a atuação do Gilvan, é um jogador que contribuiu durante toda temporada e tem contribuído, está preparado para entrar em qualquer situação."