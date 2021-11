EstrelaBet tinha acordo para patrocínio nas mangas, mas fechou pontualmente no espaço master em jogos desta Série B - Vitor_Silva/Botafogo

EstrelaBet tinha acordo para patrocínio nas mangas, mas fechou pontualmente no espaço master em jogos desta Série BVitor_Silva/Botafogo

Publicado 14/11/2021 13:41

Rio - O namoro virou casamento. O Botafogo anunciou na tarde deste domingo que a EstrelaBet, outrora patrocinadora para as mangas da camisa, vai ocupar o espaço master do uniforme do Alvinegro até o fim da temporada 2022. A medida já vai valer para a reta final da Série B do Brasileirão.

O Botafogo havia fechado a parceria com a empresa de apostas no começo de setembro. Com a resposta positiva, a EstrelaBet expandiu o negócio três meses depois de patrocinar o clube.



A empresa terá diversas propriedades de exposição no clube, criação de conteúdos, plataformas digitais, ações com os atletas e também no Estádio Nilton Santos. O compromisso também se estende e será válido para a propriedade master do uniforme da categoria Sub-20 de futebol masculino. O acordo contou com o apoio da agência Monday Marketing Esportivo.

"Com enorme felicidade que anunciamos a EstrelaBet como patrocinador master. Em quatro meses de trabalho, a nossa equipe consegue atender uma demanda de quase dois anos sem um patrocinador master para uma temporada completa. Esse é um resultado que se deve, principalmente, ao engajamento da torcida com a marca. Foi com base nos resultados alcançados em pouco tempo, que a EstrelaBet resolveu ampliar a parceria. Agora, temos mais uma estrela para a nossa constelação. Que essa parceria seja duradoura e renda muito frutos para ambos", vibrou Lênin Franco, Diretor de Negócios do Botafogo.

"O Botafogo é um clube tradicional, com uma exposição gigantesca. Fizemos um período de testes que superou todas as expectativas, pois agimos diferente e nos conectamos com os torcedores através da mídia e da paixão que temos em comum, o futebol. Nós da EstrelaBet estamos sempre pensando grande e em longo prazo, por isso somos o site de entretenimento esportivo que, ao chegar no Brasil, foi o que mais cresceu em tão pouco tempo. Estar no patrocínio master do Botafogo é um grande orgulho e temos uma satisfação enorme em fazer parte dessa história vitoriosa. O ano de 2022 será um ano magnífico para ambas as estrelas. Vamos revolucionar porque juntos somos mais fortes", afirmou João Gercozzi, CEO da EstrelaBet.