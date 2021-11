Botafogo tem acesso encaminhado e lidera a Série B - ANDRÉ FABIANO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO

Botafogo tem acesso encaminhado e lidera a Série BANDRÉ FABIANO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 14/11/2021 10:46

Rio - O vice-presidente geral do Botafogo, Vinicius Assumpção, revelou suas expectativas para a próxima temporada. Em entrevista à Rádio Tupi, o dirigente alertou sobre as dificuldades financeiras no primeiro semestre de 2022, já que as cotas de TV começam a ser pagas quando o Brasileirão se inicia.

"Conquistando o acesso, nós vamos continuar rebaixados financeiramente pelo menos até maio. Isso porque haverá bastante dificuldade do ponto de vista financeiro nos primeiros quatro meses do ano que vem, talvez até maio. Sobre as cotas de TV, ainda estamos realizando essa previsão, não há nada fechado e concretizado nesse momento, porém, é claro que terá um investimento. Até pelo fato de que precisaremos reforçar o plantel, é a Primeira Divisão do Brasileirão e necessitaremos encorpar mais qualidade no grupo. Mas precisamos, antes, conquistar matematicamente esse acesso, porque, de fato, ele não veio ainda", disse Vinicius.

O dirigente aproveitou para elogiar o trabalho do diretor de futebol do Botafogo, Eduardo Freeland, responsável direto pela montagem e manutenção do elenco ao longo desta Série B.

"Eu costumo dizer que o sucesso de um trabalho é de toda a equipe. A nossa chapa eleita tem tentado diminuir a interferência política externa no clube. E quando o presidente definiu a contratação do diretor de futebol, pensamos bastante nas opções e escolhemos o Freeland, um ótimo profissional, que sempre trabalhou nas categorias de base e teve a oportunidade de ir para o time profissional. E precisou entrar na função trocando a roda com o carro andando, tendo, inclusive, a capacidade de trazer jogadores com as características certas para o nosso objetivo de subir, com muita competência. Ele reformulou o departamento de futebol e isso fez a diferença", finalizou Vinicius Assumpção.