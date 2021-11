Alvinegro é o líder da Série B, com 63 pontos - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Alvinegro é o líder da Série B, com 63 pontosFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 13/11/2021 10:32

Rio - A poucos dias para o encerramento da Série B do Brasileiro, a campanha do Botafogo na competição pode ser resumida em superação. Após fazer o pior início do campeonato na sua história, o Alvinegro mudou o rumo e conquistou estabilidade para estar praticamente confirmado na primeira divisão do ano que vem. Contudo, o brilho do Glorioso vai além disso: a três rodadas do fim, o clube é o favorito para o título e pode atingir a marca de 2015.

Apesar do empate sem gols com a Ponte Preta, na última quinta-feira, o retorno do Alvinegro para a elite do futebol brasileiro é iminente. Com 63 pontos e na liderança da Série B, o time tem 99.97% de chances de voltar para a Série A. Se vencer o Operário nesta segunda, garante o acesso com antecedência. Os dados são do Departamento de Matemática da UFMG.

Ainda que não vença no Nilton Santos, fato atípico para o melhor mandante da competição, o Botafogo dependeria dos resultados de CSA, Guarani, CRB e Goiás para ocupar a vaga em definitivo na próxima rodada. Porém, o acesso à primeira divisão não deve ser a única conquista do Glorioso em 2021.

Com dois pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Coritiba, o clube tem 85.7% de probabilidade de terminar o campeonato em primeiro lugar. O clube paranaense, embora esteja a menos de uma vitória de distância, tem apenas 12.1% de chances de levar o título.



Outro marco também pode ser alcançado. Caso vença os próximos três desafios, o Alvinegro encerra a Série B com a mesma pontuação da campanha de 2015, quando completou as 38 rodadas com 72 pontos e em primeiro lugar. Assim, as partidas contra Operário, Brasil de Pelotas e Guarani marcam não somente o fim do Brasileiro, como também a chance de fechar a temporada com chave de ouro.