Diego Loureiro é o goleiro do Botafogo - Vitor_Silva

Diego Loureiro é o goleiro do BotafogoVitor_Silva

Publicado 13/11/2021 13:45 | Atualizado 13/11/2021 13:46

Rio - Um dos grandes destaques do Botafogo com a chegada do técnico Enderson Moreira é a organização do sistema defensivo. De acordo com apontamento feito pelo site "GE", o Alvinegro sofreu apenas 10 gols em 23 jogos neste período.

Na reta final da Série B, o aproveitamento defensivo do Botafogo é ainda mais exemplar. Nos últimos sete jogos, o Glorioso levou apenas um gol, no empate por 1 a 1 contra o Goiás. Além disso, Diego Loureiro, que se firmou esta temporada como titular, não é vazado há 387 minutos na competição.

Caso a equipe de Enderson Moreira não seja vazada contra o Operário, na próxima segunda-feira (15), no Estádio Nilton Santos, irá igualar sua melhor marca na temporada, que são quatros jogos sem os adversários furarem a defesa do Alvinegro.