Publicado 15/11/2021

Rio - A vitória sobre o Operário que selou o retorno do Botafogo para a elite do futebol brasileiro foi conquistada com muita luta dentro e fora de campo. Ao fim da partida, o técnico Enderson Moreira dedicou a o resultado aos torcedores alvinegros que comparecem em peso ao Nilton Santos nesta segunda-feira.

"Estamos muito felizes, essa torcida merece muito. Foi um ano muito difícil por tudo que o Botafogo passou, nada mais justo do que agradecer esse apoio hoje. Hoje eles ganharam o jogo para a gente, foi o torcedor que ganhou essa partida", afirmou o comandante, que deu uma volta olímpica no estádio do Nilton Santos.

Com a vitória sobre o clube paranaense, o Botafogo alcançou 66 pontos e só pode ser ultrapassado pelo vice-líder da Série B, o Coritiba. O título alvinegro pode até ser conquistado no próximo domingo, caso o Glorioso vença o Brasil, de Pelotas, fora de casa, e o Coxa tropece contra o CSA, no Couto Pereira.