Durcesio Mello é o presidente do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 15/11/2021 20:47 | Atualizado 15/11/2021 20:47

Rio - Depois de conquistar o acesso a Primeira Divisão e se aproximar do título da Série B, o presidente do Botafogo, Durcesio Mello, só tem um objetivo na cabeça: nunca mais sair da elite. Após a vitória por 2 a 1 sobre o Operário, que garantiu matematicamente a volta à Série A, o dirigente falou comemorou em entrevista à Botafogo TV, canal oficial do clube no YouTube.

— É o nosso lugar, que nós nunca mais vamos sair de lá. Estou com 66 anos e não quero mais sofrer na Série A, contando os pontos para não cair. O clube está se reestruturando e vamos encorpar mais esse elenco — garantiu Durcesio.

As promessas do presidente não pararam por aí. Para deixar os alvinegros ainda mais esperançosos sobre o futuro, Durcesio deixou garantiu que o clube estará ainda mais estrutura no ano que vem, inclusive com investimento em reforços para o elenco. Ele só não deixou claro sobre exatamente o que estava falando.

— Tem muita coisa boa vindo ainda esse ano para a estrutura do clube. Por isso falo que vamos ficar lá, não vamos cair mais. Do jeito que estamos estruturado, com os reforços pontuais, o clube não cai não. Futebol não é ciência exata, mas estou muito confiante de que vamos subir para nunca mais descer — reforçou o presidente.