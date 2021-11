Botafogo garantiu volta à Série A - ANDRÉ FABIANO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 16/11/2021 10:14

Rio - Mesmo com os pedidos da torcida para ficar, Rafael Navarro deve mesmo deixar o Botafogo ao fim da temporada. Segundo o site "GE", o artilheiro encaminhou um acerto com o Minnesota United, clube que disputa a MLS, por três anos.

A tendência é que a negociação por Navarro seja fechada na próxima semana, quando representantes do clube americano virão ao Brasil. O centroavante deve vestir a camisa do Botafogo pela última vez no dia 28 de novembro, na última rodada da Série B, contra o Guarani.

Navarro foi o principal jogador do Botafogo ao longo de 2021. Ao todo, foram 46 jogos e 14 gols marcados com a camisa alvinegra.