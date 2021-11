Em alta no Botafogo, Luís Oyama já desperta a cobiça de clubes da Série A. O Mirassol, clube detentor dos direitos do atleta, soltou em nota que o Botafogo ainda não os procurou para uma negociação e que conta com o volante para a disputa do Paulistão. - Vitor Silva/Botafogo

Em alta no Botafogo, Luís Oyama já desperta a cobiça de clubes da Série A. O Mirassol, clube detentor dos direitos do atleta, soltou em nota que o Botafogo ainda não os procurou para uma negociação e que conta com o volante para a disputa do Paulistão.Vitor Silva/Botafogo

Um dos destaques do Botafogo na temporada coroada com o acesso para a Série A do Brasileirão, Luís Oyama também criou uma rápida identificação fora de campo. O camisa 5 é um dos jogadores mais queridos pelo torcedores e a possível permanência do atleta para 2022 já é um dos assuntos que entram em pauta no clube neste fim de ano.



Oyama está emprestado pelo Mirassol até dezembro. O Botafogo tem prioridade e uma opção de compra para adquirir os direitos econômicos do volante até este período. O valor, contudo, é acima daquilo que o Alvinegro pode pagar devido às dificuldades financeiras.



Se dependesse apenas do meio-campista, porém, ele ficaria por mais tempo no clube de General Severiano. Quem garante isso são os pais dele, dona Maria Amélia e seu Luiz. Os dois estiveram presentes no Estádio Nilton Santos na vitória sobre o Operário e afirmaram em uma live feita no canal do YouTube do LANCE! que Oyama está feliz e quer permanecer.

O Botafogo tem interesse na permanência de Oyama para a próxima temporada e buscará uma solução financeira com o Mirassol. A felicidade do jogador pode pesar para um desfecho positivo. Como os próprios pais do atleta alertaram, vale ressaltar, essa decisão não cabe apenas ao camisa 5.



Em conversa sobre o presente, é certo que Luís Oyama terá, pelo menos, mais dois jogos pelo Botafogo. Com o acesso já garantido, o Alvinegro agora mira o título da Série B nos dois compromissos restantes diante de Brasil de Pelotas e Guarani.