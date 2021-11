Diretor de futebol do Botafogo, Eduardo Freeland avaliou necessidade de contratações - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 16/11/2021 15:09

Rio - A possível saída de Rafael Navarro para disputar a MLS pelo Minnesota United não diminuiu a esperança do Botafogo para tentar mais uma vez a renovação do vínculo com o atleta. O diretor de futebol, Eduardo Freeland, afirma que o Glorioso tentará dar a "última cartada" para manter o atacante no elenco.

"Não é uma situação simples. É um jogador que o clube quer muito que ele fique, a torcida tem feito a parte dela. Agora é o momento de dar nossa última cartada. Sinto que ele e a família tem muito carinho pelo clube. Financeiramente ele vem ganhando uma valorização, desde fevereiro venho tentando a renovação, não foi uma questão simples, mas é um jogador no qual acreditamos mais", disse o diretor de futebol Eduardo Freeland no 'Seleção SporTV'.



"A Série A não apenas vai dar mais visibilidade a ele, como também proporcionará retorno técnico, acreditamos muito que ele repetirá esse momento que vive na Série A. Vamos depositar nossas últimas fichas na tentativa de mantê-lo", concluiu.