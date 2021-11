No embalo da massa alvinegra, jogadores festejam no campo acesso para a Primeirona do ano que vem - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 16/11/2021 20:54

Rio - Com o acesso garantido, agora o Botafogo pode ficar em conquistar o título da Série B, e as chances são boas. De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), o Alvinegro a probabilidade do troféu ficar nas mãos do Glorioso é de 91,4% contra 8,4% do Coritiba, único concorrente.

O Botafogo pode ser campeão até na próxima rodada, a penúltima da competição. Basta uma vitória sobre o Brasil de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e uma derrota ou empate do Coritiba contra o CSA, no Couto Pereira. Se o Coxa perder, um empate deixa o Fogão com com o título quase garantido. A diferença seria de três pontos, mas a diferença de oito gols de saldo deixa tudo bem encaminhado.

Depois de enfrentar o Brasil de Pelotas no próximo domingo, às 19h, o Glorioso encerra a temporada diante do Guarani, dia 28, no Nilton Santos lotado de alvinegros que esperam celebrar mais um título.