Enderson Moreira Vitor Silva/Botafogo

Publicado 16/11/2021 18:39 | Atualizado 16/11/2021 18:39

Rio - O diretor de futebol do Botafogo, Eduardo Freeland, revelou ao "Seleção SporTV", do Grupo Globo, nesta terça, que antes de acertar com o Enderson Moreira, recebeu a recusa de Lisca e cogitou negociar a contratação do técnico Eduardo Baptista, hoje emprestado ao Remo pelo Mirassol.

"Gosto sempre de trabalhar com três nomes. Tínhamos o Lisca, conversamos com ele, era um cara que tinha uma capacidade de organização da equipe interessante, poderia bater e funcionar, era um cara muito enérgico", disse o diretor de futebol do Botafogo, Eduardo Freeland ao Seleção SporTV.

"O Enderson tinha números muito interessantes, sofre poucos gols e isso é um dado interessante, levantamos que as equipes que sobem ficam 40% dos jogos sem sofrer gols. E o outro nome era o do Eduardo Baptista, agradava muito a mim, mas tinha um projeto com o Mirassol muito forte e nem chegamos a conversar", concluiu.