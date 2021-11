Rafael Navarro - Vitor Silva / Botafogo

Rio - Na rodada em que confirmou o acesso à elite do Campeonato Brasileiro, o Botafogo colocou quatro representantes na seleção da rodada da Série B: Enderson Moreira, Daniel Borges, Pedro Castro e Rafael Navarro, eleito também melhor jogador. Todos foram escolhidos por votação em enquetes no perfil oficial da competição no Twitter.

Desta vez, no entanto, não dá para dizer que o Glorioso dominou a seleção. Isso porque o Vitória, lutando contra o rebaixamento, tem cinco jogadores na lista: Lucas Arcanjo, Thalisson Kelven, Roberto, Bruno e David. Completam o time Camutanga e Juninho Carpina, do Náutico, e Waguininho, do Coritiba.

Vocês votam, a gente escala!



Assim ficou definida a #SeleçãoDaGaleraBet da 36ª Rodada! Um timaço, com destaque pro @ECVitoria e pro @Botafogo! @Coritiba e @nauticope também marcaram presença!



E aí, curtiu?

Artilheiro do Botafogo na Série B e craque da rodada, Rafael Navarro escutou pedidos pela sua permanência após a vitória por 2 a 1 sobre o Operário, no Nilton Santos, mas já está de malas prontas para deixar a equipe. Com contrato até o fim do ano, o atacante tem tudo encaminhado para fechar com o Minnesota United, dos Estados Unidos, em janeiro.