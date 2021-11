Botafogo conquistou acesso para a Série A com vitória sobre o Operário - Vitor_Silva

Publicado 18/11/2021 16:02

Rio - Com a chance de se despedir da temporada com o título da Série B, o Botafogo já começou a venda de ingressos para o jogo contra o Guarani, dia 28, no Nilton Santos, pela última rodada da competição. Já garantido na Primeira Divisão em 2022, o Glorioso disponibilizou 39.990 bilhetes para o jogo que pode decidir o campeonato ou apenas servir de comemoração, dependendo do que acontecer na próxima rodada.

A venda e o check-in começaram às 15h desta quinta-feira (18), pelo site botafogo.com.br/ingresso , que tem apresentado lentidão diante da grande procura. O preço dos ingressos varia de R$ 10 a R$ 360 de acordo com o setor do estádio.

Para acessar o local, os maiores de 18 anos precisam provar que estão em dia com o cronograma de vacinação contra a covid-19 da cidade do Rio de Janeiro. Não é mais necessário realizar o teste antígeno.

Líder da Série B com 66 pontos, dois a mais que o Coritiba, segundo colocar, o Botafogo ainda enfrenta neste domingo (21) o Brasil de Pelotas, no Bento Freitas, antes de encarar o Guarani. Se o Alvinegro vencer e o Coxa não ganhar do CSA, o título será conquistado com uma rodada de antecedência.

Veja mais informações sobre a compra de ingressos:

VALORES:



SETOR NORTE - VALOR PROMOCIONAL (ACESSO PELO SETOR NORTE)



Inteira - R$20

Meia - R$10



Sócios-proprietários - Check-in Grátis*

CAMISA 7 - Plano Glorioso - Check-in Grátis

CAMISA 7 - Cria + - Check-In Grátis

CAMISA 7 - Cria - R$10

CAMISA 7 - Plano Alvinegro - R$10

CAMISA 7 - Plano Preto - R$10

CAMISA 7 - Plano Branco - R$10

Plano Botafogo no Coração - R$10



SETOR LESTE INFERIOR (ACESSO PELO SETOR LESTE)



Inteira - R$60

Meia - R$30



Sócios-torcedores detentores de Pacote Temporada 2020 "Leste Inferior", "Ninguém ama como a gente" e "Oeste Inferior" - Check-in Grátis*

Sócios-proprietários - Check-in Grátis*

CAMISA 7 - Plano Glorioso - Check-in Grátis

CAMISA 7 - Cria + - Check-In Grátis

CAMISA 7 - Plano Alvinegro - R$10

CAMISA 7 - Plano Preto - R$20

CAMISA 7 - Plano Branco - R$30

CAMISA 7 - Cria - R$30

Plano Botafogo no Coração - R$30



SETOR LESTE SUPERIOR (ENTRADA PELO SETOR LESTE)



Inteira - R$50

Meia - R$25



Sócios-Proprietários - Check-in Grátis

Sócios-torcedores detentores de "Pacote Temporada 2020 Oeste Inferior" - Check-in-Grátis

Sócios-torcedores detentores de Pacote Temporada 2020 "Leste Inferior", "Ninguém ama como a gente" e "Oeste Inferior" - Check-in Grátis*

CAMISA 7 - Plano Glorioso - Check-in Grátis

CAMISA 7 - Cria+ - Check-in Grátis

CAMISA 7 - Plano Alvinegro - R$10

CAMISA 7 - Plano Preto - R$20

CAMISA 7 - Plano Branco - R$25

CAMISA 7 - Cria - R$25

Plano Botafogo no Coração - R$25



SETOR OESTE INFERIOR (ACESSO PELO SETOR OESTE)



Inteira - R$100

Meia - R$50



Sócios-Proprietários - Check-in Grátis

Sócios-torcedores detentores de "Pacote Temporada 2020 Oeste Inferior" - Check-in-Grátis

CAMISA 7 - Plano Glorioso - Check-in Grátis

CAMISA 7 - Cria+ - Check-in Grátis

CAMISA 7 - Plano Alvinegro - R$20

CAMISA 7 - Plano Preto - R$35

CAMISA 7 - Plano Branco - R$50

CAMISA 7 - Cria - R$50

Plano Botafogo no Coração - R$50



*Só estarão aptos para check-in sócios-torcedores ativos cujo o "Pacote Temporada 2020" tenha sido integralmente quitado.



TRIBUNA DE HONRA



Inteira - R$360

Meia - R$210

Sócios-proprietários e torcedores de todos os planos pagam o valor de meia-entrada.



Benefícios: Lugar exclusivo, vista privilegiada para o campo e serviço de buffet incluso.



RETIRADA DE INGRESSOS E VENDAS FÍSICAS



Para facilitar a logística da torcida alvinegra e evitar desconfortos, o torcedor poderá realizar a compra e a retirada da entrada para a partida em um dos postos físicos indicados pelo Clube abaixo:



Postos de venda e retirada:



Estádio Nilton Santos (Bilheteria Norte)

- Sexta (26/11): 10h às 17h

- Sábado (27/11): 10h às 17h

- Domingo (28/11): 09h às 12h



General Severiano

- Sexta (26/11): 10h às 17h

- Sábado (27/11): 10h às 17h

- Domingo (28/11): 09h às 12h



*Os ingressos serão comercializados no site e nas bilheterias até ás 12h de domingo (28/11).

* A troca de ingressos não é obrigatória;



COMPROVAÇÃO VACINAL



A comprovação da vacinação se dará no momento do acesso ao Estádio mediante a apresentação da carteira impressa ou no aplicativo do ConecteSUS, juntamente com um documento oficial com foto.



MEIA-ENTRADA



De acordo com a Lei nº 12.933, de 26 de dezembro de 2013, e Lei nº 3364, de 07 de janeiro de 2000, a meia-entrada é direito de estudantes, jovens de 12 a 21 anos, jovens de baixa renda inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, professores da rede pública municipal de ensino e acompanhantes de PNE.



Para realizar a compra, será obrigatório o upload do documento que comprova a vacinação + o documento oficial com foto que comprova o benefício no momento da compra e no momento do acesso ao Estádio.



GRATUIDADE



Há gratuidade para crianças (menores de 12 anos), idosos (acima de 60) e Portadores de Necessidades Especiais. Para acesso ao Estádio, será necessária a apresentação dos documentos comprobatórios.



Os beneficiários de gratuidade por lei, que estejam de acordo com os requisitos, deverão realizar o resgate da gratuidade, exclusivamente, SOMENTE nos dias 26 e 27 de novembro.



Datas e Postos para troca:



Estádio Nilton Santos (Bilheteria Norte)

- Sexta (26/11): 10h às 17h

- Sábado (27/11): 10h às 17h



General Severiano

- Sexta (26/11): 10h às 17h

- Sábado (27/11): 10h às 17h



Para realizar a retirada, será obrigatória a apresentação do documento que comprova a vacinação + o documento oficial com foto que comprova o benefício no momento da retirada e no momento do acesso ao Estádio (O benefício é limitado a 10% da carga).



TORCIDA VISITANTE



O Setor Sul será destinado a torcida visitante. O Botafogo está aguardando o contato do Guarani para definições de abertura de vendas e carga para este setor.



ESTACIONAMENTO



O estacionamento Norte 1, localizado na Rua das Oficinas, abrirá às 13h e com o preço de R$40,00. Sócios Camisa 7 e Sócios-proprietários possuem desconto e pagam apenas R$20,00. O pagamento será feito na hora e em dinheiro. O fechamento se dará uma hora após o término da partida.