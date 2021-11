Matheus Frizzo e Rafael Navarro comemoram o gol que garantiu o Botafogo na Série A - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 18/11/2021 15:18

Rio - Apesar de ser medo coadjuvante na campanha do Botafogo na Série B, o meia Matheus Frizzo foi decisivo na partida que garantiu o Alvinegro na elite do Brasileirão no ano que vem. O volante entrou no segundo tempo no duelo contra o Operário e deu assistência para Rafael Navarro, que anotou o tento da vitória na última segunda-feira, no Estádio Nilton Santos.

"Trabalhei bastante para isso, mas prefiro ressaltar o grupo. Faço parte de um grupo maravilhoso, que trabalha demais", celebrou Frizzo, em entrevista ao "Canal do TF", reforçando que a missão do Botafogo na Série B ainda não chegou ao fim mesmo com o acesso garantido.

"Comissão técnica chegou, arrumou a casa, sem palavras. Vamos em busca do título, não está bom ainda, sempre queremos mais. Queremos coroar esse grupo que merece bastante, e o torcedor também, que veio e fez uma festa maravilhosa."

O Botafogo pode ser campeão da Série B já no próximo domingo, caso vença o Brasil de Pelotas e o Coritiba tropece na rodada em duelo contra o CSA.