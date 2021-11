Pedro Castro - THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 18/11/2021 18:14

Rio - Peça fundamental no acesso do Botafogo, o volante Pedro Castro, de 28 anos, não poderá desfrutar das últimas duas partidas do clube carioca na Série B. O jogador sofreu uma lesão ligamentar no joelho e só irá voltar aos gramados em 2022. Apesar da contusão, o atleta não precisará passar por uma operação.

O volante foi o autor do go que iniciou a reação do Botafogo na vitória de virada por 2 a 1 em cima do Operário, na partida que garantiu o acesso para a Série A. Ao todo, ele participou de 38 jogos pelo clube, marcou cinco gols e deu três assistências.

Revelado pelo Santos, Pedro Castro pertence ao Tombense e chegou ao Botafogo nesta temporada. Ele já defendeu clubes importantes do futebol brasileiro como Santa Cruz, Avaí, Sport, além de passagem pelo Espanyol, de Barcelona.