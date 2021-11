Em baixa, Marcelo perdeu espaço para Mendy e deve encerrar o ciclo de 14 anos do clube nesta janela de transferências - AFP

Publicado 18/11/2021 13:36

Rio - O lateral-esquerdo Marcelo, do Real Madrid, tem contrato até o junho de 2022, mas o clube espanhol já deixou claro que não tem intenção em renovar. Com isso, o jogador sairá de graça do futebol europeu e desperta o interesse de diversos clubes do Brasil, inclusive o Botafogo, de acordo com o site "Torcedores.com".

Após a publicação da informação, a possibilidade do lateral de 33 anos retornar ao futebol brasileiro começou a repercutir na Europa.

O diário "Mundo Deportivo", da Espanha, publicou na última quarta-feira (17) que "o Botafogo ama Marcelo". O lateral, torcedor declarado do clube, é um dos sonhos da diretoria de Durcesio Mello para a próxima Série A.



"A equipe carioca, recém-promovida ao Brasileirão Série A, pretende ir ao mercado e tentar convencer jogadores das ligas europeias. Lá aparece Marcelo e o presidente da entidade, Durcesio Mello, não esconde a vontade de assinar com ele“, escreveu o periódico espanhol.

Já o jornal "As", recordou as contratações recentes do Botafogo de jogadores com passagens pela Europa:



"A equipe carioca planeja ir ao mercado e tentar convencer jogadores das ligas europeias a elevar o nível geral do elenco. Já o fizeram com Keisuke Honda e Salomon Kalou, embora nenhum dos dois jogadores tenha apresentado o nível esperado".

Finalizando a repercussão sonho Alvinegro no velho continente, o jornal português "A Bola" citou o interesse do Botafogo na contratação de Marcelo.

"O longo percurso de Marcelo no Real Madrid caminha a passos largos para o fim. O Botafogo é o clube mais recente interessado em garantir o lateral."

Recém-promovido à elite do Campeonato Brasileiro, o Botafogo almeja uma folha salarial acima dos R$ 5 milhões. Apesar disso, para contar com Marcelo no próximo ano, o clube precisaria ultrapassar um pouco seu limite financeiro, já que o astro segue valorizado.