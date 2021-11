Marcinho é um dos destaques do Vitória, mesmo com a campanha na luta contra o descenso à Série C - Pietro Carpi/EC Vitória

Marcinho é um dos destaques do Vitória, mesmo com a campanha na luta contra o descenso à Série CPietro Carpi/EC Vitória

Publicado 19/11/2021 12:53

Rio - O meia-atacante Marcinho, emprestado pelo Botafogo ao Vitória até o fim da Série B, atrai os olhares do futebol do exterior e não deve retornar ao Glorioso para a temporada de 2022. A informação é do site "GE".

Marcinho chegou ao Botafogo no começo da temporada após ter trabalhado com Marcelo Chamusca no Cuiabá, mas não conseguiu se destacar em General Severiano. Desta forma, foi emprestado ao Rubro-negro baiano até o fim da Série B.

No Vitória, o meia-atacante lidera a equipe na arrancada contra o rebaixamento para a Série C. Em 22 jogos, são cinco gols e três assistências.

Com o interesse de clubes de fora do país, Marcinho, mesmo tendo contrato com o Botafogo até o fim de 2022, não deve retornar ao Glorioso para ser aproveitado na Série A do Brasileirão.