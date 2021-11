Botafogo

Botafogo lança campanha e camisa contra o racismo: 'Manto da desigualdade'

Na semana do Dia da Consciência Negra, o Alvinegro vai entrar em campo com o uniforme contra o Brasil de Pelotas, no domingo, pelo Brasileirão Série B

Publicado 19/11/2021 17:54 | Atualizado há 3 horas