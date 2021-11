Chegada de Enderson Moreira mudou a situação do Botafogo na Série B - Vitor Silva/Botafogo

Chegada de Enderson Moreira mudou a situação do Botafogo na Série BVitor Silva/Botafogo

Publicado 20/11/2021 11:25

Do medo de queda à Série C para o retorno antecipado à Primeira Divisão,o Botafogo pode coroar sua incrível arrancada sob o comando de Enderson Moreira com o título da Série B neste domingo. Basta o Glorioso vencer fora de casa o lanterna Brasil de Pelotas, às 16h, e o Coritiba tropeçar em casa com o CSA, que luta pelo G-4.

Com 66 pontos contra 64 dos paranaenses a duas rodadas do fim da competição, o Botafogo pode repetir 2015 e retornar à elite sendo campeão. Na outra vez que disputou a Série B, em 2003, o Glorioso foi vice do Palmeiras, mas o formato ainda não era de pontos corridos.



E para se ter ideia do tamanho da arrancada alvinegra com Enderson, o Botafogo, mesmo com o início muito ruim na Série B de 2021 - conquistou apenas 25 pontos em 16 rodadas e estava em 14º lugar -, pode igualar a pontuação do título de 2015, quando fez 72 pontos. Para isso, precisará vencer os dois jogos que restam.



Mas por enquanto, o que importa mesmo é já garantir o título neste domingo, para o Botafogo poder se despedir da temporada com uma bela festa no Nilton Santos contra o Guarani, na próxima semana, com expectativa de quase 40 mil pessoas.



Além da vitória e do tropeço do Coritiba, o Botafogo também pode ser campeão se empatar, desde que os paranaenses percam.