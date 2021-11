Joel Carli, zagueiro do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Joel Carli, zagueiro do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 21/11/2021 19:35

O Botafogo é Campeão da Série B! O Alvinegro bateu o Brasil de Pelotas por 1 a 0 neste domingo e conquistou o título com uma rodada de antecedência. Após a partida, o zagueiro Carli comentou sobre a temporada do clube e disse que retornou ao Glorioso para conquistar o acesso e o troféu.- Tivemos uma eliminação muito precoce na Copa do Brasil, um começo de Série B muito abaixo. A gente deu a volta por cima com o trabalho do Enderson, que foi um trabalho espetacular. A gente confia muito no nosso clube, nas pessoas que estão trabalhando lá. Eu voltei para isso, voltei porque o Botafogo é um time gigante, não poderia passar de novo por essa situação. Além de conseguir o acesso, nosso grupo merecia ser campeão. Fomos os melhores em grande parte do campeonato, então todo o grupo está de parabéns - disse o argentino.O próximo compromisso do Botafogo é no domingo, contra o Guarani. Pela última rodada da Série B, o Alvinegro joga no Nilton Santos para mais de 29 mil pessoas.