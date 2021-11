Enderson Moreira - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 21/11/2021 15:08

Sem poder contar com Hugo, Pedro Castro e Chay, todos lesionados, o técnico Enderson Moreira não inventou e escalou Carlinhos, Barreto e Warley para o jogo deste domingo, às 16h, contra o Brasil de Pelotas. Se vencer fora de casa, o Botafogo pode conquistar o título da Série B com uma rodada de antecedência.



Para isso, além dos três pontos, o Glorioso precisa torcer por um tropeço do Coritiba, que enfrenta em casa o CSA, sétimo colocado e que ainda sonha com uma vaga no G-4. Se empatar, o Botafogo também pode ser campeão caso o Coxa perca.



Em busca do título, o Botafogo irá a campo com: Diego Loureiro; Daniel Borges, Joel Carli, Kanu e Carlinhos; Barreto, Luís Oyama e Marco Antônio; Warley, Diego Gonçalves e Rafael Navarro.