Torcida do Botafogo pode comemorar título da Série B no NiltãoVitor Silva / Botafogo

Publicado 21/11/2021 17:05

O Botafogo pode conquistar o título da Série B diante de seu torcedor no domingo (28). Com isso, a torcida do Alvinegro já se prepara para realizar mais uma linda festa no Estádio Nilton Santos. Na manhã deste sábado, o Alvinegro divulgou que cerca de 25 mil ingressos já foram vendidos para o duelo contra o Guarani.

A torcida está animada com o momento do clube e, em menos de 24 horas, já tinham sido vendidos 15 mil ingressos. Além disso, os setores Norte e Leste Inferior já estão esgotados. No setor Leste Superior, restam apenas ingressos para sócios-torcedores. Já na Oeste Inferior e Superior ainda há ingressos para o público geral.

Com base no último decreto da Prefeitura do Rio de Janeiro, o torcedor que deseja acessar ao estádio precisa estar com o calendário de vacinação completo. Isto é:

Acima de 18 anos com:

- Dose única

- Terceira dose (reforço) *Não obrigatória

- Duas doses da vacina





Menores de 18 anos:

- Acesso liberado sem necessidade de teste ou comprovação vacinal - Dose única- Terceira dose (reforço) *Não obrigatória- Duas doses da vacina- Acesso liberado sem necessidade de teste ou comprovação vacinal

A comprovação da vacinação se dará no momento do acesso ao Estádio mediante a apresentação da carteira impressa ou no aplicativo do ConecteSUS, juntamente com um documento oficial com foto. O teste de antígeno não é mais necessário.