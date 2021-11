Vice do Botafogo acredita na permanência de Enderson Moreira: 'Acreditamos que podem fazer história'

Chegada de Enderson Moreira mudou a situação do Botafogo na Série B - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 22/11/2021 14:55 | Atualizado 22/11/2021 14:56

Rio - O vice-presidente do Botafogo, Vinicius Assumpção, declarou em entrevista à "Rádio Tupi", após a vitória do Alvinegro sobre o Brasil de Pelotas, pelo Brasileirão Série B, no último domingo, que acredita na permanência do técnico Enderson Moreira e também na continuidade do trabalho do diretor de futebol, Eduardo Freeland.

"O presidente disse pra mim o seguinte: 'Não tem hipótese, não vamos abrir mão desses profissionais'. O Freeland é o nosso diretor de futebol e o Enderson Moreira é o nosso treinador para 2022. Nós acreditamos que pela capacidade que eles já demonstraram, que a gente pode fazer história aqui no Botafogo", disse o VP Geral do Botafogo.

Durante a entrevista, Vinicius Assumpção rasgou elogios ao trabalho do técnico Enderson Moreira e afirmou que a estreia do treinador no Botafogo foi "um divisor de águas" para a equipe alvinegra no Brasileirão Série B.

"Um divisor de águas foi aquela vitória lá em Sergipe contra o Confiança. Toda aquela polêmica fora de campo, acho que ali foi o gás. Depois tínhamos três jogos em casa, conseguimos ganhar o Vasco. Acho que esse foi o grande divisor de águas. Tenho dito aqui que construímos um tratamento quase de família. O Enderson não é só um grande treinador, ele consegue dominar o vestiário com aquele jeito mineiro dele", disse o vice-presidente.

"À beira do campo ele é uma fera, mas no vestiário ele não levanta a voz uma vez, tem uma serenidade espantosa e fez esse elenco entender o que ele queria dentro de campo, o processo foi espetacular. Voltamos para nunca mais cair, voltamos pra começar uma nova caminhada e trilhar o Botafogo para o topo do futebol brasileiro", concluiu.