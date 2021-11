Vinicius Assumpção - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 22/11/2021 15:00

Rio - Campeão da Série B pela segunda vez, o Botafogo está de volta à Série A. Porém, mais que um retorno à elite, o Glorioso precisa se estruturar para não cair novamente. Este é o pensamento da atual diretoria e o vice-presidente geral Vinicius Assumpção detalhou o planejamento para que o Glorioso não dispute mais a Segundona.

"Temos que aprofundar esse processo de reestruturação, é o caminho pra não voltar nunca mais pra Série B. Porque não basta subir, nós subimos outras vezes e caímos. Essa Série B foi diferente de todas as outras, não é porque é a série B mais disputada, mas o Botafogo conseguiu a proeza de ser o primeiro dos grandes a subir depois que mudaram a fórmula de cota de TV. O grande impacto dessa subida foi a gente jogar a Série B com menos R$ 100 milhões. Não é só a cota de TV, é o patrocínio que é menor, a marca desvaloriza, todos os ativos do clube desvalorizam, você perde muita receita", afirmou em entrevista ao "globoesporte.com".

No entanto, além de se manter entre os 16 melhores clubes do país, o Botafogo deseja voos mais altos. Voltar a disputar a Libertadores está nos planos do clube carioca no curto e no médio prazo.

"Eu estou deixando minha vida pessoal e profissional de lado, mas é fazendo uma coisa que eu sempre sonhei que era ajudar a mudar a história do Botafogo. Eu quero ter a oportunidade de fazer uma boa gestão e daqui a quatro anos voltar pra arquibancada que é o meu lugar. Eu quero estar na Libertadores viajando que nem eu fiz alguns anos atrás. Eu sou muito presente, eu vou a tudo que é treino, mas eu não sou um cara que fico palpitando. Presença é diferente de palpite. Acho que nós fomos além do que pensamos nesse primeiro ano. A gente pegou um clube muito destruído. Os últimos dez jogos da temporada passada, eu vi o vestiário e falei com o presidente pra gente preparar a Série B. Conseguimos o objetivo", disse.