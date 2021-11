Botafogo pede desculpas formais à auxiliar Katiuscia Mendonça após ofensas machistas de parte da torcida - Reprodução/Twitter Botafogo

Publicado 22/11/2021 12:48

Rio - O julgamento do Botafogo no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após o caso de ofensas machistas contra a auxiliar Katiuscia Mendonça, na partida contra o Brusque, foi adiado para a próxima segunda-feira à pedido do próprio clube. A informação é do "Lance".

O Alvinegro foi denunciado no artigo 234-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (ato discriminatório), que prevê de multa até a perda de três pontos - situação improvável por conta dos casos recentes julgados pelo STJD.

Na partida contra o Brusque, no dia 20 de outubro, alguns torcedores nas arquibancadas do Estádio Nilton Santos ecoaram os gritos de "piranha" contra Katiuscia. Ao fim do jogo, o presidente do Botafogo, Durcesio Mello, entregou uma carta com um pedido de desculpas em nome do clube.