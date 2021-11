Jair Bolsonaro - Reprodução

Publicado 22/11/2021 14:23

Rio - O Botafogo conquistou o título da Série B neste fim de semana de forma antecipada. O Alvinegro bateu o Brasil de Pelotas, fora de casa, e contou com o tropeço do Coritiba dentro do Couto Pereira contra o CSA. Após o título da equipe carioca, Jair Bolsonaro, Presidente da República, parabenizou o clube nas redes sociais.

Em vídeo postado, o presidente aparece vestindo a camisa do Botafogo dentro do Estádio Nilton Santos: "Aqui é Fogão!", disse Bolsonaro.

- Parabéns Botafogo.

- Campeão Brasileiro 2021. pic.twitter.com/gnJlgIBLwo — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) November 22, 2021

A entrega do troféu de campeão da Série B acontecerá no próximo domingo (28), no Estádio Nilton Santos, na partida realizada contra o Guarani, que encerra a participação das duas equipes no Brasileirão.