Série 'Acesso Total' contará a trajetória do Botafogo na conquista pelo retorno à Série A do BrasileirãoDivulgação/Grupo Globo

Publicado 22/11/2021 17:13

Rio - Uma temporada que começou recheada de incertezas e com um único objetivo: ver o clube de volta à primeira divisão. Esse era o pensamento do torcedor botafoguense no início de 2021. Mais do que a superação por outra queda de divisão, a terceira de sua história, e dos problemas financeiros, o torcedor alvinegro precisaria ver refletida nos jogadores toda a sua paixão pelo clube.

Para contar cronologicamente a história desta temporada do Botafogo, estreia na próxima terça-feira, dia 23, às 19h, no sportv, a segunda temporada da franquia "Acesso Total", produzida pelo Núcleo de Documentários do Esporte da Globo em parceria com a produtora "SP2 Brazil".

Em oito episódios, a série revela com exclusividade como foram os bastidores da montagem do elenco, as negociações por reforços, as demissões e contratações dos técnicos e toda a realidade vivida pelos jogadores no dia a dia de treinamentos, viagens, entrevistas e jogos, que culminaram com o retorno da equipe carioca à elite do futebol brasileiro e o título da Série B.

"A série 'Acesso Total' foi criada pensando em ser mais um produto que valorize o nosso futebol. Um formato novo que aproxima a relação entre clube e torcedores e humaniza os ídolos. As cenas de bastidores desta temporada são um achado. E não é um produto apenas para o torcedor do Botafogo. É para quem gosta de futebol", diz Gustavo Poli, Diretor de Programas e Conteúdo Digital.

"Não fossem a coragem e o apoio cruciais do Botafogo em abrir as portas do clube para que a nossa equipe pudesse mostrar o dia a dia, em um momento tão complicado da sua história, nada disso teria sido possível", complementa Gustavo Gomes, Gerente de Formatos do Esporte.

Dirigida por Flavio Winter e Bento Ferraz, com roteiro de Gustavo Machado e direção de fotografia de Julio Aguiar, a estreia da série relembra o drama vivido pelo Botafogo em mais um rebaixamento para a segunda divisão. Traz detalhes do início da reconstrução do clube, as chegadas do gerente de futebol Eduardo Freeland, do técnico Marcelo Chamusca e conta como foi o começo da caminhada em busca do retorno a Série A com câmeras exclusivas e acesso total aos bastidores.

O primeiro episódio da série também estará disponível no Globoplay para os assinantes do canal e a partir de terça-feira também para não assinantes. Na primeira temporada, "Acesso Total" mostrou o dia a dia do Corinthians na temporada 2020.

ACESSO TOTAL – BOTAFOGO

Episódio 1: terça-feira, dia 23 de novembro, às 19h

Episódio 2: terça-feira, dia 30 de novembro, às 23h30

Episódio 3: sexta-feira, dia 3 de dezembro, às 23h

Episódio 4: terça-feira, dia 7 de dezembro, às 23h

Episódio 5: sexta-feira, dia 10 de dezembro, às 23h

Episódio 6: terça-feira, dia 14 de dezembro, às 21h15

Episódio 7: sexta-feira, dia 17 de dezembro, às 23h

Episódio 8: terça-feira, dia 21 de dezembro, às 23h