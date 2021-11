Oyama - Vitor_Silva

Publicado 22/11/2021 17:29

Rio - Destaque do Botafogo no título da Série B deste ano, o volante Luís Oyama tem permanência incerta no clube em 2022. De acordo com o site "Globo Esporte", o Mirassol, dono dos direitos do atleta, quer lucrar com sua venda e analisa com cautela algumas sondagens do Brasil e do exterior.

O Botafogo já sinalizou ao representante de Oyama que quer contar com o jogador na próxima temporada. No entanto, até o momento, não há nenhuma negociação entre as duas equipes. O Glorioso aposta em sua boa relação com o clube paulista para manter o jogador.

Oyama está emprestado ao Botafogo até o fim deste ano e não possui cláusula de compra ou renovação automática em seu contrato. Sendo assim, o Mirassol tem carta branca para negociá-lo pela melhor proposta, seja ela do Botafogo ou não.