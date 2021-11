Durcesio Mello - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Rio - O Fortaleza avançou nas negociações pela aquisição do zagueiro Marcelo Benevenuto, emprestado pelo Botafogo até o fim do ano. O Glorioso chegou a fazer uma contraproposta após o primeiro pedido do Leão do Pici, e está próximo de atingir o valor planejado pela diretoria alvinegra. A informação é do "Diário do Nordeste".

O atleta foi um dos destaques do Fortaleza na temporada, mas também está sendo observado pelo São Paulo. O jogador confirmou a sondagem do Tricolor Paulista, pelo técnico Rogério Ceni. No entanto, destaca que pretende atuar por mais tempo no Leão do Pici, onde soma 40 partidas e quatro gols.

"Ele falou comigo no jogo contra o São Paulo e tem o interesse deles. Já deixo claro que minha vontade é ficar aqui. Vou fazer o impossível para ficar porque eu estou amando este clube", disse o zagueiro Marcelo Benevenuto.

O Fortaleza mantém contato com o staff de Marcelo Benevenuto, além do Botafogo, para negociar a renovação do contrato. O Leão do Pici tem prioridade de aquisição dos direitos econômicos do jogador, prevista em contrato.